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Минюст включил в реестр НКО-иноагентом правозащитную организацию «Женский голос» 0:24
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Минюст включил в реестр НКО-иноагентом правозащитную организацию «Женский голос»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:24

Министерство юстиции РФ внесло в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента, томскую правозащитную организацию «Женский голос». Об этом свидетельствует сайт ведомства.

«Женский голос» занимается защитой интересов женщин. В частности, организация помогает найти правовую и социально-психологическую поддержку жертвам домашнего насилия.

Организация существует с 2009 года. Она осуществляет просветительские проекты, продвигающие в том числе идеи гендерного равенства. В апреле 2020 года «Женский голос» открыл приют, где предоставляет временное убежище женщинам, страдающим от домашнего насилия.

Кроме того, «Женский голос» также помогает разрешать проблемы, связанные с материнством. Среди инициатив организации есть проект, направленный на повышение родительских компетенций и поддержку семейных ценностей в условиях трансформации.

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