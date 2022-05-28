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В Тайване сотни людей сменили имя на «Лосось» ради бесплатных суши

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:02

В Тайване 331 человек сменили свои имена, включив в них китайский иероглиф со значением «Лосось», ради бесплатных суши. Но вернуть свои прежние имена удалось не всем. Об этом сообщил The Guardian.

Акцию инициировала сеть ресторанов Sushiro. Компания пообещала в марте 2021 года накормить всех, у кого в имени есть иероглиф «Лосось». Поклонники японской кухни начали называть себя именами наподобие «Танцующего Лосося» и «Мечты Лосося».

Правительство критиковало маркетинговое решение Sushiro, обвиняя сеть в создании дополнительной работы для госсотрудников. Акция длилась два дня, после чего жители Тайваня захотели вернуть свои прежние имена.

Но власти разрешают менять имена только три раза, так что у некоторых участников акции возникли сложности. Теперь правительству приходится обсуждать пути решения так называемого «лососевого хаоса» и других возможных кризисов.

В партии «Новая власть» заявили, что среди обсуждаемых мер — введение платы за смену имени и обязательного периода для осмысления необходимости изменения документов. «Наше доверие к гражданской рациональности слишком низкое», — сказал один из инициаторов внесения изменений в законы.

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