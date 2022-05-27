УЕФА будет принудительно разводить команды из Беларуси и Украины на жеребьевках

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разводить команды из Беларуси и Украины на жеребьевках, чтобы лишить их возможности сыграть друг с другом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодняшнее решение принято для обеспечения бесперебойного проведения соревнований УЕФА, поскольку безопасность команд, официальных лиц и других участников не может быть полностью гарантирована из‑за наличия военного конфликта», — сказали в организации.

Решение УЕФА вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления.

3 марта организация запретила проводить матчи на территории Беларуси под эгидой УЕФА. При этом на играх, в которых команды выступают в качестве хозяев, не должны присутствовать болельщики.