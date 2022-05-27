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«Афиша», «Триколор» и гостиничный комплекс «Имеретинский» запустили акцию «Море, солнце, промокод»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:25

«Афиша», онлайн-сервис «Триколор» и гостиничный комплекс «Имеретинский» запустили летнюю акцию «Море, солнце, промокод». Об этом «Афише Daily» сообщили представители компаний.

В рамках этой акции пользователи «Афиши» смогут сэкономить до 40% от стоимость проживания в «Имеретинском». Для этого им необходимо использовать промокод «АФИША1» при бронировании с мобильного устройства на сайте im-hotel.ru.

Отдыхающие «Имеретинского» в свою очередь получат возможность смотреть контент 170 каналов «Триколор» в течение 60 дней за 1 рубль и посещать мероприятия «Афиши» со скидкой.

«Гостям Сочи будут доступны разнообразные „непляжные“ развлечения: городские события как повод выйти в свет и киноканалы в онлайн-сервисе на случай плохой погоды», — сказал директор по контенту «Триколора» Арсен Хомутов.

Кроме того, до 30 мая желающие могут присоединиться к конкурсу. В нем можно выиграть уик-енд в люкс-номере отеля «Имеретинский» на двоих и промокод на 1500 рублей от «Афиши» на любое мероприятие в Сочи.

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