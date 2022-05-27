ООН: на территории Украины за время «спецоперации» погибли более 4000 мирных жителей

На территории Украины за время российской «спецоперации» погибли более 4000 мирных жителей. Число жертв, согласно данным ООН, достигло 4031 человека. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара организации по правам человека.

Среди погибших — 261 ребенок, отметили в ООН. Еще 406 детей получили ранения с 24 февраля. Общее число раненых на Украине составляет 4735 человек, из них 2673 — на территории ДНР и ЛНР.

«Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения были вызваны применением взрывоопасного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары», — сказано в сообщении.

Реальное число жертв, предположительно, значительно превышает указанные данные, отмечают в ООН. Часть информации о погибших и пострадавших еще проверяется, в частности, это касается данных о жителях Мариуполя и Изюма.

Ранее в ООН утверждали, что официальное число жертв среди мирного населения Украины меньше реального на тысячи человек. Кроме того, по подсчетам организации, продолжение «военной операции» может поставить 90% украинцев перед угрозой нищеты.