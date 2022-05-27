В кинопрокат вновь выйдет эпопея «Война и мир» Сергея Бондарчука

Четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука «Война и мир» 1965–1967 годов выйдет в повторный прокат после цифровой реставрации изображения и звука. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Мосфильм».

Экранизация романа Льва Толстого стала самой высокобюджетной картиной советского кинематографа. За работу над ней Бондарчук получил «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

2 июня после реставрации в прокат также выйдет «Экипаж» Александра Митты. Впервые кинолента увидела свет в 1979 году.

Ранее «Мосфильм» предложил кинотеатрам запустить в повторный прокат фильмы Андрея Тарковского, Карена Шахназарова, Александра Птушко, Геральда Бежанова и Александра Прошкина. Все фильмы действительно вновь вышли на экраны, собрав суммарно в прокате 10 млн рублей.