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В Индии проституцию признали профессией

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:38

Верховный суд Индии признал проституцию профессией и заявил, что секс-работники должны иметь право на защиту и достоинство. Об этом сообщило издание India Today.

Суд отметил, что людей, работающих в этой индустрии, не должны арестовывать и преследовать полицейские. По мнению суда, добровольная работа проституткой не является незаконной.

Тем не менее, управление бизнесом по предоставлению секс-услуг все же остается вне закона. Кроме того, полицейские должны с вниманием относиться с жалобам секс-работников, если против них совершили преступление сексуального характера.

«Уголовное право должно применяться одинаково во всех случаях на основе возраста и согласия. Когда становится ясно, что секс-работник является совершеннолетним и участвует со своего согласия, полиция должна воздерживаться от вмешательства или принятия каких‑либо уголовных мер», — заявила коллегия судей.

Она подчеркнули, что «независимо от профессии, каждый человек в этой стране имеет право на достойную жизнь в соответствии со статьей 21 Конституции». Кроме того, суд призвал СМИ проявлять «максимальную осторожность» и не раскрывать личности секс-работников во время ареста, рейдов и спасательных операций.

По мнению судей, медиа должны воздержаться от публикации или трансляции по телевидению «любых фотографий, которые могли бы привести к раскрытию» личностей жертв или обвиняемых.

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