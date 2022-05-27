Китай запретил двум авиакомпаниям России летать на самолетах, не прошедших тест на «чистоту»

Власти Китая запретили российским авиакомпаниям iFly и «Авиастар-ТУ» использовать для рейсов в страну самолеты Boeing и Airbus, у которых нет документов об отсутствии двойной регистрации. Об этом сообщили «Интерфакс» и РБК.

Требуемые документы должны подтверждать, что воздушные суда официально сняты с регистрации за рубежом. Внести такие документы в электронные досье авиакомпании в Китае попросили в мае.

Российские перевозчики актуализировали информацию, но не все из них смогли предоставить подтверждающие документы, которые запросила китайская сторона. Из‑за этого все рейсы iFly и «Авиастар-ТУ» отменены.

У «Авиастар-ТУ» выявили по меньшей мере пять самолетов с двойной регистрацией. РБК отметил, что требования по «чистоте» самолетов предъявляют не только в Китае — турецкие власти также не впускают в свое воздушное пространство суда с двойной регистрацией.