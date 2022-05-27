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2ГИС представил навигатор с перепадами высот для велосипедов и самокатов

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:38

В 2ГИС появился навигатор для велосипедов и самокатов. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Вело-навигатор стал показывать типы покрытия дорог (асфальт, грунт или велосипедная дорожка) и предлагать несколько маршрутов на выбор. Один из них максимально быстрый, а другой наиболее безопасный, без выездов на проезжую часть и с приоритетом велосипедным дорожкам.

© Пресс-материалы

В пресс-службе сервиса также рассказали, что в пешеходные и велосипедные навигаторы добавили информацию о рельефе: перепад высот и гистограмму всего маршрута. Так, крутые участки помечаются красным цветом, умеренные — желтым, а ровные — зеленым.

© Пресс-материалы

Кроме того, на картах 2ГИС появилась информация о самокатах «Юрент» — чтобы включить их отображение, надо нажать на кнопку в левом верхнем углу экрана и выбрать нужный слой. 2ГИС в режиме реального времени показывает на карте расположение, заряд и статус бронирования самокатов. Прямо из геосервиса можно перейти в приложение «Юрент», чтобы забронировать выбранный самокат. А чтобы добраться до точки старта, 2ГИС построит маршрут на любом виде транспорта или пешком.

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