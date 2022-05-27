2ГИС представил навигатор с перепадами высот для велосипедов и самокатов

В 2ГИС появился навигатор для велосипедов и самокатов. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Вело-навигатор стал показывать типы покрытия дорог (асфальт, грунт или велосипедная дорожка) и предлагать несколько маршрутов на выбор. Один из них максимально быстрый, а другой наиболее безопасный, без выездов на проезжую часть и с приоритетом велосипедным дорожкам.