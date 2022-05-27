Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России переживает кризис спроса, так как люди и компании тратят недостаточно средств. Его слова передает РИА «Новости».

Тенденцию выявили на основе анализа недельных данных онлайн-касс. Решетников рассказал, что показатели оказались на 10% ниже так называемой «эталонной недели» — с 13 по 19 февраля.

«На фоне всего этого появились опасения, что мы можем сорваться в дефляционную спираль, когда у нас сокращение денег в экономике приводит к сокращению в производстве, снижению цен и так далее», — сообщил Решетников. В дефляционной спирали эти циклы повторяются друг за другом.

По словам главы Минэкономразвития, «дополнительным проявлением стало переукрепление рубля».

Вчера, 26 мая, Эльвира Набиуллина заявила, что подведомственному ей Центробанку удалось не допустить раскручивания инфляционной спирали и «защитить финансовую стабильность».

Однако это «совершенно не означает, что можно выдохнуть спокойно», передает ее слова РИА «Новости». Согласно заявлению Набиуллиной, российская экономика «входит в период структурной трансформации, остро будет нуждаться в финансовых ресурсах».

Параллельно Центробанк снизил ключевую ставку на 3 процентных пункта — до 11%. ЦБ допустил ее дальнейшее снижение в ближайшее время. С 28 февраля по 8 апреля ключевая ставка находилась на рекордном уровне — 20% годовых. В начале апреля ее понизили до 17%, а к концу месяца — до 14%.