Проект «Radi Mira I Lubvi» отправится из Москвы в Нижний Новгород, чтобы устроить там фестиваль

С 3 по 5 июня в креативном кластере «Красная слобода» в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Radi Mira I Lubvi On Tour». Об этом «Афише Daily» рассказали его представители.

Организаторы предлагают поехать в Нижний и москвичам — чтобы расширить кругозор и обновить знания о России. Добраться до места можно на «Ласточке».

В программе феста — экскурсия в цех к студии сценического освещения dreamlaser, пикник у воды и рейв под открытым небом с двумя электронно-акустическими концертами. Выступят Азамат Agraba opus1.2 и Volen Sentir в компании с пятью музыкантами. Диджей-сеты отыграют друзья и резиденты лейбла: Izhevski, Nikola Melnikov, Samir Kuliev.

Неотъемлемой частью выступления станет «артобус» — пассажирский шаттл, переделанный в передвижную сцену.

Начнется фестиваль в 21.00 в «Красной слободе». Организаторы описывают дресс-код как ослепительный и фестивальный.

«Radi Mira I Lubvi» — это социально-культурный проект и лозунг, который объединяет художников, музыкантов и трендсеттеров, участвующих в этом проекте. При помощи музыки, перформансов и арт-инсталляций они стараются дарить новые смыслы, вдохновлять и объединять.