В Музее AZ откроется выставка «Фамильные ценности» с работами семи художников одной династии

28 мая Музей AZ открывает выставку «Фамильные ценности». На ней будут представлены работы семи художников одной династии — от нонконформиста Франциско Инфанте до его внуков Серафима и Тихона.

Выставка займет все пространство музея. Там появятся более 50 работ, включая фото, графику, мультимедиа и различные инсталляции.

Дизайн первого этажа выставки отсылает к инсталляции Франциско Инфанте и его супруги Нонны Горюновой, которую они представили в 2000 году на испанском фестивале Transito. Здесь будет воссоздана стена мастерской художника с 32 его работами разных серий.

Напротив расположатся творения детей и внуков Инфанте: Пакито, Серафима и Тихона. Куратор выставки Полина Лобачевская вспоминает, что в мастерской художника часто находились дети, которые постоянно рисовали или занимались лепкой, — отсюда и решение выставить экспозицию младших поколений напротив работ их отца и деда.

Также на выставке появятся произведения, созданные специально для нее. В частности, совместная инсталляция Платона Инфанте и Дарьи Коноваловой-Инфанте (сына Франциско и жены Платона) под названием «Танец». Она заполнит танцующими тенями членов семьи пространство второго этажа музея.

Также в рамках выставки покажут две работы старшего сына Франциско Инфанте и Нонны Горюновой — Пакито. Он получил художественное и музыкальное образование, сейчас известен как художник, музыкант, дизайнер и перформер.

Третий этаж будет полностью посвящен творчеству Франциско Инфанте и Нонны Горюновой. Там появится и знаменитая серия «Проекты реконструкции звездного неба». Также в экспозицию включены несколько документальных фильмов и видео, посвященных семье Инфанте.

«Фамильные ценности… первая ассоциация — драгоценности, золото-бриллианты, столовое серебро, картины, антиквариат… в семье Инфанте по наследству передается самое редкое — талант; механизм его появления у человека и уж тем более передачи следующим поколениям так и не изучен генетиками, но в случае с Инфанте это факт: талантливы абсолютно все», — рассказывает гендиректор Музея AZ Наталия Опалева.