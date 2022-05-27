перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Музее AZ откроется выставка «Фамильные ценности» с работами семи художников одной династии 16:11
Ooes/YouTube
Ooes лишается покоя в новом клипе на песню «Fade» 16:00
Сборным России и Беларуси по хоккею запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года 15:37
AdVita и еще три фонда присоединились к благотворительной программе «Яндекса» «Помощь рядом» 15:08
Перенесенный из России чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии и Финляндии 15:01
Маколей Калкин и Даниель Брюль сыграют в триллере о вирусе, который убивает богатых 15:00
Кадр из сериала «Мандалорец»
Третий сезон «Мандалорца» выйдет в феврале 2023 года 14:48
На стримингах появилась первая композиция с «Donda 2» Канье Уэста. В треке читает XXXTentacion 14:24
Группа приморских депутатов от КПРФ призвала остановить «спецоперацию». Их лишили права голоса 14:17
Ozon может объявить дефолт по облигациям в июне 14:05
Новым лидером ЛДПР избран Леонид Слуцкий 13:25
Post Malone/YouTube
Post Malone раскрыл треклист грядущего альбома. Среди приглашенных артистов — Doja Cat и Gunna 13:19
Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код 12:43
CNBC: инвесторы Twitter подают в суд на соцсеть и Илона Маска из‑за «хаотичного» заключения сделки 12:32
Губернатор Подмосковья Воробьев: Mars и Campina продолжают работу в регионе 11:34
В России выявили 4619 новых случаев COVID-19 11:16
Raph_PH/Flickr
Лиам Галлахер выпустил третий сольный альбом «C’mon You Know» 10:58
Gucci выпустил умное кольцо. Оно умеет отслеживать пульс и качество сна 10:57
«Яндекс» не намерен переносить штаб-квартиру за пределы России 10:09
«Макдоналдс» в Подмосковье возобновит работу в середине июня 9:56

В Музее AZ откроется выставка «Фамильные ценности» с работами семи художников одной династии

Виктория Шанина
Сегодня в 16:11

28 мая Музей AZ открывает выставку «Фамильные ценности». На ней будут представлены работы семи художников одной династии — от нонконформиста Франциско Инфанте до его внуков Серафима и Тихона.

Выставка займет все пространство музея. Там появятся более 50 работ, включая фото, графику, мультимедиа и различные инсталляции.

Дизайн первого этажа выставки отсылает к инсталляции Франциско Инфанте и его супруги Нонны Горюновой, которую они представили в 2000 году на испанском фестивале Transito. Здесь будет воссоздана стена мастерской художника с 32 его работами разных серий.

Напротив расположатся творения детей и внуков Инфанте: Пакито, Серафима и Тихона. Куратор выставки Полина Лобачевская вспоминает, что в мастерской художника часто находились дети, которые постоянно рисовали или занимались лепкой, — отсюда и решение выставить экспозицию младших поколений напротив работ их отца и деда.

Также на выставке появятся произведения, созданные специально для нее. В частности, совместная инсталляция Платона Инфанте и Дарьи Коноваловой-Инфанте (сына Франциско и жены Платона) под названием «Танец». Она заполнит танцующими тенями членов семьи пространство второго этажа музея.

Также в рамках выставки покажут две работы старшего сына Франциско Инфанте и Нонны Горюновой — Пакито. Он получил художественное и музыкальное образование, сейчас известен как художник, музыкант, дизайнер и перформер.

Третий этаж будет полностью посвящен творчеству Франциско Инфанте и Нонны Горюновой. Там появится и знаменитая серия «Проекты реконструкции звездного неба». Также в экспозицию включены несколько документальных фильмов и видео, посвященных семье Инфанте.

«Фамильные ценности… первая ассоциация — драгоценности, золото-бриллианты, столовое серебро, картины, антиквариат… в семье Инфанте по наследству передается самое редкое — талант; механизм его появления у человека и уж тем более передачи следующим поколениям так и не изучен генетиками, но в случае с Инфанте это факт: талантливы абсолютно все», — рассказывает гендиректор Музея AZ Наталия Опалева.

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
триллер
Точка кипения
Стивен Грэм рулит адской кухней
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Нонна Горюнова
Полина Лобачевская
Наталия Опалева
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить