Ooes лишается покоя в новом клипе на песню «Fade»

Клип на «Fade» снят в Грузии и отсылает к событиям, из‑за которых сейчас потеряли покой жители сразу нескольких стран.

Электро-поп-исполнительница из Дзержинска Ooes выпустила клип на новую песню «Fade». Текст трека рассказывает о потере стабильности и безопасности. Лирическая героиня песни лишилась покоя привычной жизни.

К выходу клипа команда исполнительницы приурочила коллекцию NFT. Это цифровые оригиналы картин, которые использовались в качестве декораций на съемках. Изображения стилизованы под православные иконы и обыгрывают образы главных грехов современной России.

Коллекция получила название «Today’s Russia Iconostasis». Все средства, вырученные с аукционов, пойдут на помощь украинскому народу.

Ooes — псевдоним уроженки Дзержинска Елизаветы Майер. За год она прошла путь от ноунейма до «Вечернего Урганта», а ее треки «Зима» и «Ночь» стали хитами в тиктоке. Прошлогодний альбом артистки «Мои (твои) темные желания» был тепло встречен критиками и слушателями. «Афиша Daily» разговаривала с Майер о ее пути из церковного хора до поп-чартов.