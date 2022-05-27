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AdVita и еще три фонда присоединились к благотворительной программе «Яндекса» «Помощь рядом»

Денис Ламехов
Сегодня в 15:08

Проект компании «Яндекс» «Помощь рядом» начал сотрудничество с еще четырьмя благотворительными организациями — это «Аистенок» из Екатеринбурга, «Добрый–Юг» из Краснодара, AdVita из Петербурга и «Дети наши», работающая в Смоленской и Ярославской областях. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Все они помогают детям, AdVita — детям и взрослым. «Помощь рядом» будет ежемесячно выделять организациям средства на закупку повседневных товаров. Фонды могут сделать заказ на «Яндекс Маркете» без комиссии и с бесплатной доставкой либо оформить его у других продавцов.

В пресс-службе компании рассказали, что, например, фонду AdVita, помогающему пациентам с онкологическими и гематологическими заболеваниями, требуются одноразовые пеленки и другие расходные материалы, а также средства гигиены и бытовая химия.

Фонду «Дети наши» нужны продукты питания, мелкая бытовая техника и хозяйственные товары — они требуются выпускникам детдомов, которые обустраивают первое жилье, а также семьям в сложной жизненной ситуации, рассказали в «Яндексе».

Организация «Добрый–Юг», помогающая семьям, где растут дети с особенностями развития, заказывает материалы для занятий в инклюзивных мастерских. «Аистенок», занятый профилактикой социального сиротства, закупает продукты питания и средства гигиены.

Также в компании отметили, что в сервисах «Маркет», «Лавка», «Еда» и «Яндекс Go» существует опция «Округление». Если она включена, сумма чека автоматически увеличивается до круглого числа, а разница идет на поддержку социальных проектов.

С 28 мая по 5 июня компания будет удваивать отчисления в «Помощь рядом» за поездки по тарифу «Детский» в сервисе «Яндекс Go», за покупки в разделе «Для самых юных» в «Лавке» и за заказ детских товаров на «Маркете».

«Помощь рядом» была запущена в 2020 году. Как рассказали в «Яндексе», проект помогает фондам в трех направлениях: снабжает их товарами, организует поездки на такси для подопечных, которым трудно передвигаться самостоятельно, а также бесплатно предоставляет сервисы и технологии для решения рабочих задач. Сейчас «Помощь рядом» сотрудничает с 328 благотворительными организациями, указали в компании.

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