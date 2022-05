Американский хип-хоп-исполнитель Остин Пост, известный как Post Malone, раскрыл список композиций грядущего альбома «Twelve Carat Toothache». Треклист появился на Apple Music.

Среди приглашенных музыкантов на пластинке — хип-хоп-исполнительница Doja Cat и рэпер Gunna, арестованный 10 мая вместе с Янг Тагом. Последнего обвиняют в создании банды, чьи участники, как предполагают американские власти, участвовали в убийствах, разбойных нападениях и других преступлениях.

Целиком список песен выглядит так:

1.⠀«Reputation»

2. «Cooped Up» (Ft. Roddy Ricch)

3. «Lemon Tree»

4. «Wrapped Around Your Finger»

5. «I Like You (A Happier Song)» (Ft. Doja Cat)

6. «I Cannot Be (A Sadder Song)» (Ft. Gunna)

7. «Insane»

8. «Love/Hate Letter to Alcohol» (Ft. Fleet Foxes)

9. «Wasting Angels» (Ft. The Kid Laroi)

10. «Euthanasia»

11. «When I’m Alone»

12. «Waiting for a Miracle»

13. «One Right Now»

14. «New Recording 12, Jan 3, 2020»

«One Right Now», «Cooped Up» ранее вышли в качестве синглов. «Love/Hate Letter to Alcohol» музыкант представил в живой версии 16 мая — ему аккомпанировал хор, одним из участников которого был вокалист инди-группы Fleet Foxes Робин Пекнолд. Он же стал соавтором трека. В текущем треклисте в качестве участников записи указана вся группа.

Релиз пластинки намечен на 3 июня. В начале января менеджер артиста Дре Лондон сообщил, что альбом готов к выпуску. Он намекнул, что лейбл Republic Records — подразделение Universal Music — откладывает его выход.

Как рассказывал сам Пост, хронометраж пластинки составит 45 минут — это будет самый короткий полноформатник в карьере музыканта. Он заявил, что не готов идти на компромиссы с лейблом касаемо музыкального содержания альбома и стремится избежать проходных песен, которые бы присутствовали на пластинке лишь для количества.

Пост добавил: «Я не нуждаюсь в треке, который занял бы первое место в чартах. По крайней мере, сейчас».