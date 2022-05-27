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«Яндекс» не намерен переносить штаб-квартиру за пределы России

Денис Ламехов
Сегодня в 10:09

Руководство компании «Яндекс» сообщило сотрудникам, что не планирует переносить штаб-квартиру за пределы России, пишет Forbes. Пресс-служба «Яндекса» подтвердила существование обращения.

При этом «Яндекс» не исключил, что откроет новые отделения в странах, где бизнес будет успешно развиваться: «На всех наших рынках у нас 100+ млн пользователей, 100+ тыс. бизнесов-партнеров, и мы будем дальше развивать сервисы во всех этих странах. <…> Естественным образом центры талантов «Яндекса» будут появляться там, где будут развиваться сами бизнесы «Яндекса».

Компания не планирует «радикально менять» деловые приоритеты, несмотря на то что «поменялся контекст». В обращении указано: «У нас здесь [в России и СНГ] много планов по тому, как развиваться. Мы коллектив из 18 000 сотрудников, большинство из нас живет и работает в России. Это наш дом, наш домашний рынок, наша штаб-квартира».

В середине мая израильское издание Сalcalist сообщило, что один из основателей «Яндекса» Аркадий Волож обратился к премьеру Израиля Нафтали Беннету с просьбой содействовать релокации «сотен сотрудников» компании на территорию страны.

Также газета утверждала, что перемещен будет и головной офис «Яндекса». В компании отрицали существование намерений перенести штаб-квартиру, а также отметили, что израильский офис работает уже продолжительное время.

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