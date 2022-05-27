Эмма Робертс переезжает в дом, где произошло убийство, в трейлере «Abandoned»

В сети появился трейлер мистического триллера «Abandoned», в котором сыграли Эмма Робертс («Американская история ужасов», «Мы — Миллеры»), Джон Галлахер-младший («Кловерфилд, 10») и Майкл Шеннон («Девять совсем незнакомых людей»). Его опубликовали на ютьюб-канале Vertical Entertainment US.
Фильм выйдет на экраны 17 июня и расскажет о паре с маленьким ребенком, которая переехала в уединенный фермерский дом, где некогда произошла трагедия. Предыдущие владельцы погибли: двое были убиты, один совершил самоубийство.
Супругов не смущает мрачное прошлое дома, однако вскоре оказывается, что ужасные события были не единственным его секретом. Пара обнаруживает запертую комнату и встречает дружелюбного на первый взгляд соседа, некогда жившего в доме.
Параллельно с мистическими происшествиями семье приходится столкнуться и с собственными демонами. Трейлер показывает, как молодая мать Сара разговаривает с психотерапевтом, который укоряет ее за прерванное после переезда лечение.
Сценарий фильма написали Эрик Паттерсон и Джессика Скотт (оба — «Бунтарка», «Еще одна история о Золушке», «Глубокое синее море 2») . Режиссером картины выступил Спенсер Сквайр.