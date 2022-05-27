Эмма Робертс переезжает в дом, где произошло убийство, в трейлере «Abandoned»

В сети появился трейлер мистического триллера «Abandoned», в котором сыграли Эмма Робертс («Американская история ужасов», «Мы — Миллеры»), Джон Галлахер-младший («Кловерфилд, 10») и Майкл Шеннон («Девять совсем незнакомых людей»). Его опубликовали на ютьюб-канале Vertical Entertainment US.

Фильм выйдет на экраны 17 июня и расскажет о паре с маленьким ребенком, которая переехала в уединенный фермерский дом, где некогда произошла трагедия. Предыдущие владельцы погибли: двое были убиты, один совершил самоубийство.