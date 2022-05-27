В Аргентине обнаружили скелет птеродактиля с размахом крыльев 9 метров

В Аргентине обнаружили скелет самого крупного птерозавра, из когда‑либо найденного на материке. Размах его крыльев составляет 9 метров. Об этом сообщил LiveScience.

Ящера определили как танатосдракона (в переводе с греческого «дракон смерти»). Согласно данным ученых, он был летающей рептилией, жившей в меловой период рядом с динозаврами.

Специалистам удалось откопать останки сразу двух птерозавров в провинции Мендоса. Размах крыльев второго ящера составляет 7 метров. По словам ученых, обе рептилии умерли в одно время более 86 млн лет назад.

Менее крупная особь, как считают исследователи, не успела полностью вырасти. Обе рептилии принадлежат к семейству аждархидов, для которого были характерны очень большие черепа особей и крайне длинные шеи.

«В ископаемых останках нет никаких свидетельств о степени родительского родства. Тем не менее, можно подтвердить, что оба экземпляра разного размера и что меньший из них — ювенально-недозрелый», — сказал палеонтолог Леонардо Ортис Дэвид.

Ученый отметил, что состояние окаменелостей оценивается как удивительно хорошее. Кости птерозавров обычно находят в виде крошечных кусочков из‑за их хрупкости. Находки отправили в лабораторию и музей динозавров Национального университета Куйо в Мендосе.