Блогер, известный как Иисус, пойман в Шереметьеве с полкилограмма наркотиков

В столичном аэропорту Шереметьево задержан московский блогер, модель и фотохудожник Руслан Ожерельев, известный также как Иисус. Об этом сообщает «Коммерсант».

В багаже у блогера правоохранители обнаружили более полкилограмма синтетических наркотиков и психотропных веществ. В Москву Ожерельев прилетел из Стамбула с двумя спутницами. Поведение троицы показалось подозрительным сотрудникам по борьбе с контрабандой наркотиков.

Молодых людей попросили пройти досмотр, но те заявили, что ничего запрещенного у них нет. Впрочем, в чемоданах и рюкзаках спутниц Ожерельева было обнаружено множество различных флаконов и упаковок с жидкостями и таблетками. Экспертиза показала, что в них — кетамин, фенобарбитал и другие наркотики.

У задержанных провели обыски дома и там тоже обнаружили эти вещества. Внятного ответа на вопрос о происхождении наркотиков и их принадлежности задержанные дать не смогли.

На всех троих заведено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК (контрабанда наркотиков, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов в крупном размере). Наказание по ней — от 10 до 20 лет лишения свободы. Всем фигурантам избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Как отмечает «Коммерсант», Ожерельев известен многим завсегдатаям московских клубов и богемной тусовки, в основном, своим эпатажным поведением. Из‑за внешнего облика его часто называют Иисусом, но тем не менее он носит футболку с пентаграммой на груди.

В интернете есть множество роликов с самим блогером или снятых им. В видео Ожерельев, в частности, гоняется за голубями в не очень адекватном состоянии, курит подозрительные самокрутки на детских площадках и ведет довольно странные разговоры.