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Mattel выпустила первую трансгендерную Барби. Она создана по образу актрисы Лаверны Кокс

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:39

Американская компания Mattel выпустила первую трансгендерную куклу Барби. Ее создали по образу актрисы Лаверны Кокс, известной по сериалу «Оранжевый — хит сезона». Об этом сообщил Daily Mail.

Артистка участвовала в разработке куклы. Она назвала этот опыт «сюрреалистичным» и отметила, что ей было важно сделать куклу выглядящей как афроамериканская женщина.

«У нас был разговор о хороших и плохих чертах, потому что я блондинка большую часть времени теперь, но я темнокожая девочка, так что мне нужны соответствующие корни», — рассказала Кокс.

Актриса добавила, что не может дождаться момента, когда «фанаты найдут мою куклу на полках и получат возможность добавить Барби, созданную по образу трансгендерного человека, в свою коллекцию».

Барби с лицом Кокс появилась в продаже 26 мая, всего за несколько дней до 50-летия актрисы. Кокс заявила, что эта кукла заключает в себе немного «надежды и возможности» для транс-людей.

«В этой обстановке, где на транс-детей нападают, это может быть воспеванием жизни в качестве транс-персоны, а также пространством для детей для мечтаний», — сказала актриса.

Она также вспомнила, как мать запрещала ей в детстве играть с куклами Барби. Чтобы справиться с травмирующим опытом, Кокс купила себе Барби уже во взрослом возрасте по совету психотерапевта. После этого мама актрисы стала дарить ей куклы на дни рождения и рождественские праздники.

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