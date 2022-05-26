После расистского скандала волейбольный «Локомотив» приобрел бразильскую спортсменку

Калининградский «Локомотив», оказавшийся в центре скандала из‑за расистского высказывания главного тренера Андрея Воронкова, объявил о переходе волейболистки сборной Бразилии Лоренне Тейшейры.

Как отмечает РБК, предыдущий сезон спортсменка провела в японском клубе «Сайтама Агео Медикс» на позиции диагональной. Команда заняла пятое место в чемпионате страны. До этого Тейшейра играла за молодежную сборную Бразилии, с бразильскими командами участвовала в Кубке мира и Лиге наций.

В концовке сезона из «Локомотива» ушла полька полька Мальвина Смаржек, которая выполняла роль основной диагональной. Ее некоторое время заменяла дочь главного тренера Ирина Воронкова, которая в мае перешла в турецкий «Эджзаджибаши».

12 мая в одном из тайм-аутов матча между «Локомотивом» и командой «Уралочка» Воронков обратился к одной из своих спортсменок: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Руководство команды соперников расценило это как оскорбление их игрока — кубинской волейболистки Айламы Монтальво, единственной темнокожей спортсменки в составах обоих клубов.

19 мая комиссия Всероссийской федерации волейбола посчитала целесообразным дисквалифицировать Воронкова на срок до двух лет. На следующий день «Локомотив» извинился за реплику главного тренера.