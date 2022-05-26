Джастин Тимберлейк продал права на свои песни. WSJ пишет, что сделка принесла ему 100 млн долларов

Американский поп-исполнитель Джастин Тимберлейк продал права на весь каталог своих песен. Об этом сообщает NME.

Отныне правами владеет британский фонд Hipgnosis Song Management. Издание указывает, что «большая часть сольных работ Тимберлейка» вошла в сделку, но не рассказывает об исключениях. Всего у исполнителя пять студийных альбомов и три EP.

NME также отмечает, что права на треки группы NSYNC, одним из участников которой был певец, не перешли к новому владельцу — Тимберлейк не выступал как автор этих композиций.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что сумма контракта составила порядка 100 млн долларов. По информации газеты, сделка не включает в себя права на будущие песни исполнителя.

Если данные источников WSJ верны, то доход Тимберлейка от продажи прав меньше, чем, например, у Стинга: в феврале он расстался со своим каталогом (и с песнями The Police тоже) за 250 млн долларов.

Ранее Warner Music Group приобрела каталог песен Дэвида Боуи. По оценке Financial Times, он стоит примерно столько же, сколько и активы Стинга. За схожую сумму в прошлом году Sony купила каталог Пола Саймона. За 150–200 млн долларов UMG в январе продала Sony права на треки Боба Дилана.