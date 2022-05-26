Футбольный клуб «Челси» купил американский инвестор Тодд Бёли

Лондонский футбольный клуб «Челси», принадлежавший Роману Абрамовичу, приобрел американский инвестор Тодд Бёли. О закрытии сделки сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные британского правительства.

Ранее власти Соединенного королевства и Португалии (Абрамович имеет португальское гражданство) санкционировали проведение сделки.

«Разрешение Португалии вытекает из гарантии, предоставленной британскими властями, что выручка от продажи будет использована в гуманитарных целях, не принося прямой или косвенной выгоды владельцу клуба, который находится в санкционном списке ЕС», — указало португальское правительство.

7 мая консорциум ряда предпринимателей и инвесткомпаний, возглавляемый Бёли, согласовал условия покупки «Челси» за 4,25 млрд фунтов стерлингов (порядка 5,35 млрд США).

2,5 млрд фунтов из этой суммы поместят на замороженный банковский счет в Великобритании, для того чтобы полностью перечислить их на благотворительность.

2 марта Роман Абрамович принял решение продать футбольный клуб «Челси». «Так будет лучше для болельщиков, сотрудников, спонсоров и партнеров клуба. Знайте, что невероятно тяжелым решением для меня было расстаться с „Челси“ таким образом», — сказал он.