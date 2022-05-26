Возвращение McDonald’s под новым именем, коллекция Щукина в Эрмитаже и другие новости дня

McDonald’s планирует открыться в России под новым брендом 12 июня. Первым может заработать ресторан на «Пушкинской» в Москве.

Центробанк снизил ключевую ставку с 14 до 11%. Это объяснили, в частности, замедлением роста цен.

Российские приставы взыскали с Google все 7,2 млрд рублей оборотного штрафа. Корпорацию признали виновной в повторном неудалении запрещенного контента.

В Петербурге с 27 мая отменят масочный режим. А еще снимут ограничения на число посетителей культурных и спортивных мероприятий.

На бывшем заводе Renault не будут выпускать старые модели «Москвича», заявил Сергей Собянин. Там будут работать над современными машинами с последующим переходом на электромобили.

Суд присяжных признал виновной в убийстве мужа автора эссе «Как убить своего мужа». 71-летней Нэнси Крэмптон-Брофи грозит срок от 25 лет до пожизненного.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал толерантность неприличным понятием. «Это значит что‑то из сексуального совращения. Вот откуда‑то оттуда. Я это не люблю», — поделился он.

Эрмитаж покажет коллекцию предпринимателя и мецената Сергея Щукина. Будут выставлены порядка 150 работ французских мастеров начала ХХ века, включая Винсента Ван Гога, Поля Сезанна и Анри Матисса.

К новостям музыки. Beabadoobee выложила сингл «Lovesong», новый проект Тома Йорка The Smile поделился треком «Bodies Laughing», а Eminem перевыпустил альбом «The Eminem Show».

А вот пара свежих трейлеров: документальной ленты о Леонарде Коэне и его песне «Hallelujah», а также сериала Netflix «Человек против пчелы» с Роуэном Аткинсоном.

Sony анонсировала сериалы по играм Horizon, God of War и Gran Turismo, а Джей Джей Абрамс разработает шоу по мотивам аниме «Спиди-гонщик».

4 июня в «Лужниках» пройдет фестиваль «Ласточка-Summeet». На нем выступят «ЛСП», Дельфин, Shortparis, «Дайте танк (!)», Markul, Saluki, Mnogoznaal, DJ Smash и многие другие.

«Афиша» запустила акцию со скидками на мероприятия более чем в 80 городах России. Можно сходить на стендапы, концерты в Crocus City Hall или в зале «Зарядье», спектакли Театра на Таганке, «Школы современной пьесы» или «Гоголь-центра».