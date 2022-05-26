M.I.A. опубликовала песню «The One» и подтвердила, что готовит первый за шесть лет альбом «Mata»

«Новая композиция немного бунтарская по своей природе: все ждут от меня хаос, но это не он. Это трек о внутреннем противоборстве между поиском себя и поиском духовного наставника для себя», — рассказала исполнительница.

Британская хип-хоп-исполнительница M.I.A. опубликовала трек «The One» — он войдет в грядущий альбом «Mata». Об этом сообщает NME.

Также певица исполнила расширенную и переработанную версию «The One» на фестивале Just Like Heaven в Калифорнии.

Дата релиза новой пластинки, о которой M.I.A. рассказала еще в октябре 2021 года, пока неизвестна. Певица подтвердила, что работает над ней. Она станет ее шестой полноформатной студийной записью — и первой с момента выхода альбома «AIM» в 2016-м.

Предыдущая композиция исполнительницы «CTRL» увидела свет в апреле 2020 года. Ей предшествовал еще один релиз — «Up Inna», созданный совместно с двумя битмейкерами: Cadenza из Британии и GuiltyBeatz из Ганы. Оба сингла вышли вне альбомов M.I.A.