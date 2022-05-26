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СМИ: скончался Рей Лиотта, звезда «Славных парней» Мартина Скорсезе

Денис Ламехов
Сегодня в 19:52

Американский актер Рей Лиотта скончался в возрасте 67 лет, сообщает Deadline, не раскрывая источники.

Согласно информации издания, он умер в Доминиканской Республике, где снимался в картине «Опасные воды». Неназванный собеседник Deadline заявил, что Лиотта скончался во сне. Других подробностей о смерти актера на данный момент нет, подчеркивается в материале.

Лиотта известен по роли гангстера Генри Хилла, ключевого персонажа криминальной драмы Мартина Скорсезе «Славные парни», вышедшей в 1990 году. Кроме того, он играл в «Ганнибале» Ридли Скотта (2001), «Револьвере» Гая Ричи (2005) и множестве других лент, а также озвучивал Томми Версетти — главного героя игры Grand Theft Auto: Vice City.

Среди последних его работ — роль в приквеле «Клана Сопрано» под названием «Многие святые Ньюарка». Также Лиотта должен был сыграть в хорроре «Субстанция» вместе с Деми Мур и Маргарет Куолли.

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