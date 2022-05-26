Телеканал «Пятница!» назвал троллингом конкурента новость о запуске шоу «Отсидевшая в 16»

Новость о запуске на телеканале «Пятница!» шоу «Отсидевшая в 16» была «веселым фейком». Об этом гендиректор телеканала Николай Картозия рассказал РБК и «Газета.ru».

Картозия признался, что информация о новой программе являлась «внутренним троллингом» конкурента — телеканала «Ю». На нем выходит передача «Беременна в 16».

Представители «Пятницы!» решили пошутить над конкурентом. Они разместили в своем телеграм-канале опрос, какие шоу нужны их телеканалу: «Поседевшая в 16», «Отлетевшая в 16» и другие.

Всерьез о работе над шоу «Отсидевшая в 16» на «Пятнице!» не задумывались. В планах телеканала — «другие социальные проекты», помогающие героиням, отметила пиар-директор «Пятницы!» Дарья Симоненко.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить телеканал «Пятница!» из‑за появления нового шоу о девушках, получивших условный или реальный срок в юном возрасте. В нем заподозрили пропаганду «жизни по воровским и тюремным понятиям».

«Затрудняемся представить, как можно проверить внутрицеховую шутку на предмет пропаганды чего‑либо», — прокомментировал ситуацию Картозия.

24 мая телеканал «Пятница!» объявил кастинг на шоу «Отсидевшая в 16». Согласно сообщению на сайте канала, проект должен помочь участникам изменить их жизнь и покончить с прошлым.