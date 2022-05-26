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Генерал Шаманов: «демилитаризация» и «денацификация» Украины может занять 5–10 лет

Семён Гудошников
Сегодня в 18:18

Операция по «демилитаризации» и «денацификации» Украины может занять от пяти до десяти лет. Об этом в интервью журналистке Оксане Кравцовой заявил замглавы думского комитета по развитию гражданского общества, генерал-полковник и экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов.

По его словам, одной из главных ошибок российской армии было ожидание, что на Украине ее «будут встречать с цветами». Эту ошибку, говорит генерал, «мы очень остро почувствовали в первые пять суток» спецоперации, но сейчас «эта составляющая» уже преодолена.

Шаманов отметил, что Украина сохранила так называемую школу, «основу возрождения армии». Это удалось, поскольку в стране с советских времен сохранилось много военных вузов, считает экс-командующий ВДВ.

На вопрос, видит ли он Украину в составе России, Шаманов сказал, что лишь в случае ее «демилитаризации» и «денацификации». По мнению генерал-полковника, на Украине будет сложным «формирование власти, которая не запачкала себя с этими неонацистами».

Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на Украине 24 февраля. Целями он назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» страны, а также «предание суду тех, кто совершил многочисленные преступления против мирных жителей». Позже российские официальные лица называли и другие цели «спецоперации» — помощь населению ДНР, защита от военной угрозы со стороны западных стран, нерасширение НАТО.

Путин утверждал, что Россия не собирается оккупировать украинские территории. Однако недавно главы военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей, занятых российскими войсками, объявили о намерении стать субъектами РФ.

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