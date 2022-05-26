перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
СМИ: скончался Рэй Лиотта, звезда «Хороших парней» Мартина Скорсезе 19:49
Бывшего директора Лувра Жана-Люка Мартинеса обвинили в участии в незаконной торговле древностями 19:45
Beabadoobee/YouTube
Beabadoobee выложила новый сингл «Lovesong» 19:12
Телеканал «Пятница!» назвал троллингом конкурента новость о запуске шоу «Отсидевшая в 16» 18:50
Следствие проведет повторную проверку смерти неонациста Тесака 18:49
Владимир Завьялов и Малика Хидирова запустили подкаст о музыкальной индустрии в России 18:42
Генерал Шаманов: «демилитаризация» и «денацификация» Украины может занять 5–10 лет 18:18
В «Лужниках» состоится фестиваль «Ласточка-Summeet» 18:01
Artem Svetlov/Wikimedia Commons
McDonald’s планирует открыться в России под новым брендом 12 июня Обновлено в 17:22
В Кабардино-Балкарии уволили 115 росгвардейцев за отказ ехать на Украину. Суд признал это законным 17:21
«Что‑то из сексуального совращения»: курганский губернатор назвал толерантность неприличным понятием 17:09
По «Винни-Пуху» снимают низкобюджетный хоррор с подзаголовком «Кровь и мед» 17:09
Российский гимнаст отказался возвращать медаль Кубка мира. Его отстранили за демонстрацию буквы Z 17:05
The Smile представили еще один новый трек «Bodies Laughing». Он, вероятно, не вошел в «In Rainbows» 16:55
Sony Pictures Classics/YouTube
Sony показала трейлер документальной ленты о Леонарде Коэне и его песне «Hallelujah» 16:17
Eminem перевыпустил альбом «The Eminem Show» 16:01
Netflix выпустил трейлер сериала «Человек против пчелы» с Роуэном Аткинсоном в главной роли 15:53
Приставы полностью взыскали с Google штрафы за неудаление контента. Это более 7,7 млрд рублей 15:51
The Oregonian/YouTube
Суд признал виновным в убийстве мужа автора эссе «Как убить своего мужа» 15:11
Британская Unilever, владеющая брендами Dove и Rexona, не намерена уходить из России 14:57

В «Лужниках» состоится фестиваль «Ласточка-Summeet»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:01

4 июня в «Лужниках» состоится фестиваль, посвященный активному образу жизни, «Ласточка-Summeet». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Посетителям фестиваля будут доступны 10 видов спортивных активностей и 20 турниров. Они смогут посетить мастер-классы от тренеров Академии гимнастики, посмотреть выступление от Федерации акробатического рок-н-ролла, танцевальное шоу команды Brachos, а также поиграть в баскетбол, настольный теннис, керлинг, футгольф, заняться йогой и медитацией.

На «Ласточке-Summeet» будет представлена музыка на любой вкус. Так, на сцене Studio 21 выступят Markul, Saluki, Mnogoznaal, 104, Anikv, а на ночной площадке UFO Dance Arena с барами и ВИП-зонами — DJ Smash, Peredel, Far & High, Good Gum, Fake Mood, Izhevski, Pola, Pozdnyakov, Deomid, Samir Kuliev, Rocca и Agassi. На ночное мероприятие билеты нужно приобретать отдельно.

На главной сцене появятся «ЛСП», Дельфин, Shortparis, «Дайте танк (!)», «Куртки Кобейна» и «Обе две».

Кроме того, на фестивале пройдет концепт-маркет с более чем 100 арт-локациями от брендов со всей России. «Каждый участник представит свое уникальное пространство продаж как арт-объект, через который он транслирует идею и ДНК своего бренда», — отмечают организаторы мероприятия.

Узнать подробнее и приобрести билеты на дневную программу «Ласточки-Summeet» можно здесь. Для детей до 12 лет на фестивале действует бесплатный вход.

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
рок
Вячеслав Бутусов с программой «Nautilus Pompilius 40 лет»
Заслуженный декадент отечественного рока
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
триллер
Точка кипения
Стивен Грэм рулит адской кухней
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Андрей Ширман
Дельфин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить