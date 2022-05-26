В «Лужниках» состоится фестиваль «Ласточка-Summeet»

4 июня в «Лужниках» состоится фестиваль, посвященный активному образу жизни, «Ласточка-Summeet». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Посетителям фестиваля будут доступны 10 видов спортивных активностей и 20 турниров. Они смогут посетить мастер-классы от тренеров Академии гимнастики, посмотреть выступление от Федерации акробатического рок-н-ролла, танцевальное шоу команды Brachos, а также поиграть в баскетбол, настольный теннис, керлинг, футгольф, заняться йогой и медитацией.

На «Ласточке-Summeet» будет представлена музыка на любой вкус. Так, на сцене Studio 21 выступят Markul, Saluki, Mnogoznaal, 104, Anikv, а на ночной площадке UFO Dance Arena с барами и ВИП-зонами — DJ Smash, Peredel, Far & High, Good Gum, Fake Mood, Izhevski, Pola, Pozdnyakov, Deomid, Samir Kuliev, Rocca и Agassi. На ночное мероприятие билеты нужно приобретать отдельно.

На главной сцене появятся «ЛСП», Дельфин, Shortparis, «Дайте танк (!)», «Куртки Кобейна» и «Обе две».

Кроме того, на фестивале пройдет концепт-маркет с более чем 100 арт-локациями от брендов со всей России. «Каждый участник представит свое уникальное пространство продаж как арт-объект, через который он транслирует идею и ДНК своего бренда», — отмечают организаторы мероприятия.

Узнать подробнее и приобрести билеты на дневную программу «Ласточки-Summeet» можно здесь. Для детей до 12 лет на фестивале действует бесплатный вход.