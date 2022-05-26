В Кабардино-Балкарии уволили 115 росгвардейцев за отказ ехать на Украину. Суд признал это законным

Гарнизонный военный суд в Нальчике признал законным увольнение 115 военнослужащих воинской части, входящей в состав Росгвардии, которые отказались ехать на Украину. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что причина увольнения — несоблюдение условий контракта. Росгвардейцы «самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы». После чего на них были составлены протоколы «о грубых дисциплинарных проступках», договоры были досрочно расторгнуты.

Они подали коллективный иск, однако суд признал несостоятельными доводы его авторов и отказался его удовлетворить. Решения воинских должностных лиц признаны правомерными.

В суде уточнили, что решение не вступило в законную силу. Стороны могут его обжаловать в судебной коллегии по административным и гражданским делам Южного окружного военного суда.