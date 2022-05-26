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«Что‑то из сексуального совращения»: курганский губернатор назвал толерантность неприличным понятием

Семён Гудошников
Сегодня в 17:09

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отнес толерантность к неприличным понятиям. Своим мнением он поделился на открытии форума «Новое время. Новые мы», пишет Ura.ru.

«К словам „демократия“ и „толерантность“ отношусь осторожно. Для меня понятие „толерантность“ — это вообще что‑то неприличное. Это значит что‑то из сексуального совращения. Вот откуда‑то оттуда. Я это не люблю», — заявил он.

По словам главы региона, его не заботит, совпадает ли его позиция с официальной линией или нет. Шумков говорит, что не считает себя «упертым демократом», а опираться можно на то, что сопротивляется, потому что податливое мнение может навредить.

Толерантностью обычно называют отношение с пониманием к чувствам, мнению, образу жизни, культуре и мировоззрению другого человека. Если же говорить о толерантности к ЛГБТ, то в 2019 году 47% россиян считали, что представители этого сообщества должны обладать равными правами с остальными гражданами. Это самый высокий показатель толерантности к ЛГБТ с 2005 года.

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