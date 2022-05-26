Российский гимнаст отказался возвращать медаль Кубка мира. Его отстранили за демонстрацию буквы Z

Российский гимнаст Иван Куляк, выигравший бронзу на этапе Кубка мира в Дохе, отказался отдавать свою медаль. Об этом пишет «Интерфакс».

Куляк был дисквалифицирован за демонстрацию буквы Z, от спортсмена потребовали вернуть медаль. Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов назвал это требование абсолютно несправедливым.

В начале марта Иван Куляк занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе. На награждение он вышел в форме, на которой была нарисована буква Z. После этого против Куляка было открыто дисциплинарное дело.

Дисциплинарная комиссия Независимого фонда гимнастической этики (GEF) на год отстранила Куляка от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Спортсмена лишили награды и потребовал вернуть призовой фонд в размере 500 швейцарских франков, еще 2000 франков он должен оплатить в качестве судебных издержек (в сумме — около 167 тыс. рублей).

Сегодня, 26 мая, стало известно, что российская сторона подаст апелляцию на дисквалификацию Ивана Куляка. Сделать это планируется до 7 июня.