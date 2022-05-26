По «Винни-Пуху» снимают низкобюджетный хоррор с подзаголовком «Кровь и мед»

В Великобритании снимают малобюджетный хоррор с персонажами из повестей Алана Милна о Винни-Пухе. На это обратил внимание портал Dread Central.
В настоящее время проект под названием «Винни-Пух: Кровь и мед» находится на стадии постпродакшена от сценариста и режиссера Риса Фрейка-Уотерфилда. Этот фильм станет для него дебютом.
У картины уже появилась своя страничка на IMDb, на которой указаны актерский состав и сюжет, а также опубликованы первые кадры. Согласно описанию, хоррор станет пересказом сказки о Винни-Пухе. На первых кадрах можно увидеть предполагаемых серийных убийц в масках известных персонажей и группу из пятерых девушек.
В главных ролях представлены Эмбер Дойг-Торн («Семь»), Дэниел Скотт («Мулен Руж»), Даниель Рональд («Легенда о Джеке и Джилл»), фронтмен Soundgarden Крис Корнелл и другие.
Съемки фильма стали возможными благодаря тому, что 1 января 2022 года права на персонажа Винни-Пуха стали общественным достоянием в США после истечения срока охраны исключительных авторских прав.
Специалист по общественному достоянию Дьюкского университета Дженнифер Дженкинс объяснила, что теперь каждый может «пересмотреть, переосмыслить, написать собственную версию» повести Алана Милна.