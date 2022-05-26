Eminem перевыпустил альбом «The Eminem Show»

Eminem выпустил один из своих самых популярных альбомов — «The Eminem Show». Послушать его можно на Apple Music, Spotify и YouTube Music.
На пластинку попали записи живых выступлений, инструменталы и несколько неизданных треков. Среди последних — «Stimulate», «Jimmy, Brian and Mike», «The Conspiracy Freestyle» и «Bump Heads» при участии 50 Cent, Lloyd Banks и Tony Yayo. Они были записаны для оригинальной версии, но не вошли в финальный треклист.
«The Eminem Show» вышел в 2002 году и стал четвертым студийным альбомом рэпера. Пластинка принесла музыканту третью подряд «Грэмми» за лучший рэп-альбом. К настоящему времени число проданных копий «The Eminem Show» превысило 27 млн, что делает его вторым самым продаваемым альбомом XXI века.