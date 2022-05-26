Eminem перевыпустил альбом «The Eminem Show»

Eminem выпустил один из своих самых популярных альбомов — «The Eminem Show». Послушать его можно на Apple Music, Spotify и YouTube Music.

На пластинку попали записи живых выступлений, инструменталы и несколько неизданных треков. Среди последних — «Stimulate», «Jimmy, Brian and Mike», «The Conspiracy Freestyle» и «Bump Heads» при участии 50 Cent, Lloyd Banks и Tony Yayo. Они были записаны для оригинальной версии, но не вошли в финальный треклист.