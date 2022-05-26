Приставы полностью взыскали с Google штрафы за неудаление контента. Это более 7,7 млрд рублей

Российские судебные приставы добились полного взыскания с Google штрафов на общую сумму более 7,7 млрд рублей за отказ удалять запрещенный контент. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В эту сумму входит оборотный штраф (7,2 млрд рублей) и исполнительский сбор (505 млн). Компания полностью погасила этот долг.

Google была признана виновной по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ (повторное правонарушение, связанное с неудалением информации владельцем ресурса в интернете). В декабре 2021-го Таганский суд Москвы назначил компании минимальный размер оборотного штрафа — 5% от годовой выручки за 2020 год.

19 марта 2022 года истек срок добровольной уплаты штрафа. В апреле Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайства о наложении ареста на имущество Google и деньги, которые будут поступать на банковские счета компании.

Тогда же приставы возбудили против компании дело о принудительном взыскании штрафа. Впоследствии к оборотному штрафу добавился исполнительский сбор.