Sony показала трейлер документальной ленты о Леонарде Коэне и его песне «Hallelujah»

Лента получила название «Аллилуйя: Леонард Коэн, путешествие, песня». Ее авторами выступили Дэниэл Геллер и Дэйна Голдфайн, вместе работавшие над рядом лент в 2000-х и 2010-х, включая документальную картину «Русские балерины» о танцовщицах Русского балета Монте-Карло.

Кинокомпания Sony Pictures показала трейлер документального фильма о канадском музыканте Леонарде Коэне и одной из его самых знаменитых песен «Hallelujah». Ролик появился в ютьюб-аккаунте Sony.

Sony сообщает, что Коэн, скончавшийся в 2016 году в возрасте 82 лет, одобрил создание фильма за два года до смерти. В картине будут использованы личные материалы певца, записи из дневников и фотографии из персонального архива.

Геллер и Голдфайн также включили в повествование неизданные видеоинтервью и концертные записи. В ленте можно будет увидеть документальные кадры с участием других музыкантов. Среди них Боб Дилан, Джефф Бакли и экс-участник The Velvet Underground Джон Кейл. Выход картины в мировой прокат намечен на 1 июля.

Леонарда Коэна принято считать одним из наиболее влиятельных англоязычных поэтов-песенников 1970-х и 1980-х годов. Он выпустил 15 студийных альбомов, его дебютную пластинку «Songs of Leonard Cohen» журнал Rolling Stone поместил на 195 место в списке 500 величайших альбомов всех времен. В 2008-м Коэн был введен в Зал славы рок-н-ролла.