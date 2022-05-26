Netflix выпустил трейлер сериала «Человек против пчелы» с Роуэном Аткинсоном в главной роли

Netflix показал первый трейлер комедийного сериала «Человек против пчелы». Премьера проекта состоится 24 июня на стрим-сервисе.
Шоу рассказывает о непутевом отце Треворе, который присматривает за роскошным особняком. Но не все так просто: он вступает в схватку с изворотливой пчелой, которая никак не может оставить его в покое.
В главной роли снялся Роуэн Аткинсон, известный по культовому сериалу «Мистер Бин». Он также выступил в качестве создателя «Человек против пчелы» совместно с Уилльямом Б.Дэвисом («Агент Джонни Инглиш»).