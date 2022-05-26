В ролике тренер Елена Волкова пытается найти общий язык с главным игроком ФК «Красный ястреб» Филом Никитиным. Он предупреждает ее, что спонсоры команды не поддержат ее назначения на этот пост.

Онлайн-кинотеатр more.tv эксклюзивно предоставил «Афише Daily» фрагмент из спортивной драмы «‎Домашнее поле»‎ о женщине-тренере в мужской футбольной команде. Премьера первых двух серий состоится на стрим-сервисе сегодня, 26 мая, в 21.00.

«Домашнее поле» рассказывает о провинциальном футбольном клубе «Красный ястреб», который остался без тренера перед стартом сезона в Российской премьер-лиге. Тогда его гендиректор Антон Данин в обход спонсоров назначает на эту должность Елену Волкову.

Она талантливая москвичка, которая вывела свою команду «Сайгак» в Лигу чемпионов. Но не все согласны с ее назначением. Так, спонсор команды Титов хочет убрать ее с поста, заменив надежным футболистом клуба Филом Никитиным.

Сериал «Домашнее поле» является адаптацией норвежского проекта «На своем поле», который был показан на 68-м Берлинском кинофестивале. Он получил пять наград главной норвежской телепремии Gullruten.

В шоу снялись Светлана Устинова, Максим Матвеев, Иван Янковский, Игорь Верник, Богдан Голощук, Александра Хромова, Федор Леонов, Влада Ерофеева, Егор Корнев и другие. В качестве режиссера выступил Феликс Умаров («Эдем»).