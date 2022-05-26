РКН начал привлекать Генпрокуратуру к контролю блокировки запрещенных сайтов

Роскомнадзор стал привлекать Генпрокуратуру к внеплановым проверкам региональных операторов связи на предмет соблюдения законодательства о блокировках. Об этом пишет «Коммерсант».

В план мероприятий входит проверка обеспечения блокировки запрещенных сайтов и соцсетей, установки технических средств противодействия угрозам по закону «о суверенном рунете» и эксплуатации комплекса «Ревизор», который следит за доступом к сайтам из реестра запрещенных.

Отмечается, что это происходит, несмотря на мораторий на плановые проверки бизнеса до конца года, введенный 10 марта премьером Михаилом Мишустиным. В документе, который РКН направил операторам, ведомство заявляет, что проведение проверок обосновано.

Как поясняет регулятор «Коммерсанту», проверки необходимы из‑за того, что сильно возросло число компьютерных атак на российскую информационную инфраструктуру.

«В связи с этим необходимо безусловное выполнение операторами предъявляемых к их работе требований», — заявили в Роскомнадзоре.

Для операторов основной риск от внеплановых проверок — это штраф в размере 800 тыс. рублей за недобросовестную блокировку запрещенных ресурсов. В случае выявления грубых нарушений участие прокуратуры в проверках может привести к возбуждению уголовных дел.