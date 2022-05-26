«Афиша» запустила акцию со скидками на летние концерты и спектакли более чем в 80 городах России

«Афиша» запустила масштабную акцию «Лето со скидкой», которая проходит с 26 по 29 мая и распространяется более чем на 80 городов России.

В эти дни на сайте afisha.ru можно купить билеты на летние концерты и спектакли со скидкой от 20 до 70%. Пользователи сервиса могут выбрать любое понравившееся мероприятие из специальной подборки.

К акции уже присоединились мюзикл «Шахматы», концерты эстрадных исполнителей в Crocus City Hall, спектакли Театра на Таганке, «Школы современной пьесы», «Гоголь-центра», «Квартета И», мероприятия московского концертного зала «Зарядье», стендапы и сотни других событий в разных городах России.

Ранее во время акции, приуроченной ко Дню театра, «Афиша» увеличила продажи билетов в три раза, повысив интерес россиян к спектаклям. Зрители могли купить их с 24 по 27 марта со скидками от 20 до 70%.