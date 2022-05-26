VK Fest в 2022 году пройдет в Москве, Петербурге и Сочи

VK Fest пройдет 23 и 24 июля 2022 года в Москве, Петербурге и Сочи. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.
В московском парке Горького и петербургском Парке 300-летия выступят Slava Marlow, Антоха MC, OG Buda, Feduk, The Hatters, Джарахов, Soda Luv, Мари Краймбрери и другие артисты. Среди специальных гостей в Москве — Pharaoh и Клава Кока, в Петербурге — Баста и Zivert.
В Олимпийском парке сочинского Сириуса будут выступать Cream Soda, МакSим, Леонид Агутин, Ramil’, DJ Smash и другие музыканты. Обновления будут публиковаться в сообществе фестиваля во «ВКонтакте». В нем же пройдет прямой эфир с трех площадок.
Также организаторы обещают, что все выступления будут транслироваться одновременно во всех городах проведения.
На фестивале будут организованы тематические пространства: сцена блогеров, лекторий и площадка для публичных дискуссий, зоны «Развлечения», «Спорт», «Семья», «Видеоигры» и «Драйв». Здесь же — активности, посвященные сервисам компании.
Для представителей брендов, музеев, ресторанов, а также для администраторов популярных страниц, блогеров и разработчиков игр до 10 июня открыта регистрация на участие в VK Fest. Форма регистрации, а также информация о посещении фестиваля — на странице события.