На бывшем заводе Renault не будут выпускать старые модели «Москвича»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на бывшем заводе Renault не будут выпускать старые модели автомобиля «Москвич». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, власти боялись потерять один из лучших заводов Москвы после ухода Renault из России.

«Но мы все-таки решили попробовать оставить эту компетенцию, вспомнили про „Москвич“. Но почему‑то очень многие решили, что мы будем выпускать старую модель „Москвича“», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что на заводе будут выпускаться именно современные модели машины с последующим переходом на электромобили. «Для этой работы понадобятся и международные партнеры, потому что с нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно», — добавил мэр.

16 мая стало известно, что группа Renault подписала соглашение о передаче своих российских активов России и правительству Москвы.