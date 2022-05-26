Росстат сообщил о максимальном с 2006 года подорожании соли

В России в марте и апреле резко подорожала соль. Это максимальный рост цен на этот товар с 2006 года, пишет РБК со ссылкой на Росстат.

В марте соль подорожала на 23% по сравнению с тем же месяцем в 2021 году. В апреле — почти на 32%. Так, в феврале средняя цена килограмма составляла 14,9 рубля, а в апреле — уже 18,3 рубля.

Минпромторг заявляет, что рост цен связан с повышенным спросом на продукты, которые могут долго храниться. Интерес к таким товарам возрос после начала «военной спецоперации».

В последний раз соль дорожала больше чем на 2 рубля в начале 2006 года. Тогда цены на продукт за месяц выросли на 58% из‑за резко возросшего спроса на фоне слухов о прекращении поставок украинской соли — на тот момент ее доля на рынке доходила до 40%.