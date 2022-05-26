В Петербурге отменяют масочный режим

В Петербурге с 27 мая отменяется обязательный масочный режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Кроме того, в городе снимается ограничение максимально допустимого количества посетителей (2000 человек) для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и других мероприятий.

Иные ограничения были продлены до 1 июля.

14 марта масочный режим отменили в Москве. На предприятиях и организациях также отменили обязательные антиковидные меры. Среди них — регулярное измерение температуры тела, установка разделительных перегородок на рабочих местах и другое.

В России масочный режим был введен 28 октября 2020 года указом Роспотребнадзора.