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На российско-грузинской границе образовалась пробка из тысяч фур

Виктория Шанина
Сегодня в 9:35

Тысячи фур встали на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Верхний Ларс», на российско-грузинской границе. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

На данный момент въезда в Россию ожидают до 3000 грузовиков. Они везут в страну товары из Грузии, Турции и Армении. По оценке одного из собеседников издания, убытки перевозчиков от простоя в среднем составляют 600–700 евро в сутки на один большегруз — это 38–45 тыс. рублей за фуру.

Руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов говорит, что после введения пятого пакета санкций против российских и белорусских перевозчиков доставка товаров из Турции стала для них одним из основных маршрутов. Скопление машин наблюдается уже несколько месяцев, а среднее время ожидания проезда для одной фуры достигает 40 дней.

По словам Дятлова, есть альтернативный маршрут через Азербайджан, но он на 1000 километров длиннее. Прохождение границы там занимает двое суток, и этот вариант доставки выигрывает по срокам. Однако дополнительный пробег грузовика увеличивает себестоимость перевозки.

Вместе с тем очередь из автомобилей копится на фоне сложных климатических условий. Из‑за этого движение по дороге, идущей по ущелью, периодически перекрывается. В осенне-зимнем сезоне 2021/2022 дорогу с грузинской стороны закрывали в общей сложности на 36 суток. Последнее перекрытие движения было 6–8 мая, после него образовалась очередь на 5000 большегрузов с российской стороны МАПП.

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