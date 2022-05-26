Евросоюз заморозил активы российского Центробанка на 24,5 млрд долларов

Страны Евросоюза сообщили о заморозке активов Центробанка России на сумму 24,5 млрд долларов (около 1,4 трлн рублей). Об этом пишет Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

По его словам, страны ЕС также заморозили физические активы россиян — это яхты, виллы и так далее. Общая сумма — около 10 млрд евро.

Как отмечает издание, ожидалось, что общая цифра будет намного больше. Для сравнения: США заморозили активы российского ЦБ на 100 млрд долларов.

Рейндерс не объяснил, почему такое крупное политическое и экономическое объединение привлекло так мало активов ЦБ. На вопрос о том, все ли правительства ЕС отчитались о заморозке активов, еврокомиссар не ответил.

После начала «военной спецоперации» на Украины западные страны начали вводить антироссийские санкции. Заморозка активов — одна из них. В марте были заморожены около 300 млрд долларов золотовалютных резервов Центробанка. О блокировке российских активов заявляли Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция и другие страны.