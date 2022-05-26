Американская певица Скай Феррейра выпустила новую песню «Don’t Forget». Она стала первым сольным релизом артистки за три года.
Феррейра написала трек при участии уроженца Коста-Рики Хорхе Элбрехта и новозеландской певицы Тамарин Браун. Элбрехт также выступил продюсером сингла. Над композицией также работал Хеба Кадри.
Феррейра анонсировала выход «Don’t Forget» в интервью еще в 2019 году. Тогда артистка назвала песню «милой частицей ностальгической терапии для людей, которые никогда не были» свидетелями времени музыкальной Новой волны.
Предположительно, трек войдет в грядущий альбом певицы. Феррейра собиралась выпустить его еще в 2015 году, но позднее неоднократно откладывала. Недавно артистка заявила, что уверена на 100% в том, что пластинка выйдет следом за синглом.
Она будет называться, скорее всего, «Masochism» — по крайней мере, именно так Феррейра планировала назвать новый альбом семь лет назад. Для поддержки пластинки певица отправится в тур, он будет объявлен в ближайшее время.
В последние годы Феррейра больше участвовала в кинопроектах, нежели в музыкальных записях. Она появилась в продолжении «Твин Пикса», хорроре «Зеленый ад», триллере «Повелители хаоса» и боевике «Малыш на драйве».
Артистка также записывала многочисленные каверы и коллаборации с другими музыкантами, например, Бобби Гиллеспи. Первой собственной песней после выхода дебютного альбома «Night Time, My Time» в 2013 году стал сингл «Downhill Lullaby» — его Феррейра опубликовала в марте 2019 года.