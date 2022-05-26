Феррейра написала трек при участии уроженца Коста-Рики Хорхе Элбрехта и новозеландской певицы Тамарин Браун. Элбрехт также выступил продюсером сингла. Над композицией также работал Хеба Кадри.

Американская певица Скай Феррейра выпустила новую песню «Don’t Forget». Она стала первым сольным релизом артистки за три года.

Феррейра анонсировала выход «Don’t Forget» в интервью еще в 2019 году. Тогда артистка назвала песню «милой частицей ностальгической терапии для людей, которые никогда не были» свидетелями времени музыкальной Новой волны.

Предположительно, трек войдет в грядущий альбом певицы. Феррейра собиралась выпустить его еще в 2015 году, но позднее неоднократно откладывала. Недавно артистка заявила, что уверена на 100% в том, что пластинка выйдет следом за синглом.

Она будет называться, скорее всего, «Masochism» — по крайней мере, именно так Феррейра планировала назвать новый альбом семь лет назад. Для поддержки пластинки певица отправится в тур, он будет объявлен в ближайшее время.

В последние годы Феррейра больше участвовала в кинопроектах, нежели в музыкальных записях. Она появилась в продолжении «Твин Пикса», хорроре «Зеленый ад», триллере «Повелители хаоса» и боевике «Малыш на драйве».

Артистка также записывала многочисленные каверы и коллаборации с другими музыкантами, например, Бобби Гиллеспи. Первой собственной песней после выхода дебютного альбома «Night Time, My Time» в 2013 году стал сингл «Downhill Lullaby» — его Феррейра опубликовала в марте 2019 года.