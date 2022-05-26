Ресторан Моргенштерна оштрафовали на 1,5 млн рублей за продажу алкоголя без лицензии

Владельца ресторана Kaif Provenance — ООО «Кайф», которую возглавляет рэпер Моргенштерн — оштрафовали на 1,5 млн рублей за продажу алкоголя без лицензии. Об этом сообщил «Коммерсант».

Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы после того, как в декабре 2021 года на ООО «Кайф» составили соответствующий протокол. Внеплановая проверка в конце ноября показала, что под барной стойкой ресторана, на стеллажах и в холодильниках находился алкоголь.

Часть бутылок с напитками были вскрыты. По мнению следствия, это свидетельствовало о том, что в заведении предлагают клиентам алкогольные напитки. Однако представитель ресторана утверждал, что их продает ООО «Барные танцы», которая отвечает за субаренду помещения.

Суд пришел к выводу, что договор субаренды был мнимой сделкой, совершенной только для того, чтобы продавать алкоголь без лицензии.

23 ноября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками в соцсетях. «Увлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи, а мы все сидим и абстрактно рассуждаем, что человек — высшая ценность и права человека нарушать нельзя!» — сказал он.

На следующий день в телеграм-канале «Опер слил» появилось сообщение о том, что рэпер покинул Россию. Артиста заметили с женой и охранником при посадке на поезд Москва — Минск в Смоленске. 25 ноября в ресторане артиста прошла внеплановая проверка.