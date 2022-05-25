Вышел трейлер костюмной драмы «Список мистера Малкольма» с Фридой Пинто

По сюжету обиженная Джулия приглашает Селену в Лондон и просит ее покорить сердце Малкольма, а затем оставить его. Джулия рассказывает подруге о списке качеств, которые требуются девушке, чтобы заинтересовать холостяка.

Он представляет главных героев фильма: независимую красавицу Селену, не желающую выходить замуж, ее подругу Джулию и отвергшего последнюю холостяка — мистера Малкольма.

В сети вышел трейлер костюмной мелодрамы «Список мистера Малкольма», посвященной отношениям избирательного холостяка XIX века и молодой девушки, намеренной соблазнить его. Ролик появился на ютьюб-канале Moviefone.

По мере знакомства Селены с мистером Малкольмом девушка меняет свое мнение о нем. В конечном итоге она начинает испытывать чувства с мужчине, чье сердце должна разбить, и перед ней встает нелегкий выбор — дружба или любовь.

Селену в фильмы сыграла Фрида Пинто («Миллионер из трущоб», «Восстание планеты обезьян»), Джулию — Зави Эштон («В объятиях лжи», «Рассказ служанки»). Роль мистера Малкольма досталась Сопе Дирису («Банды Лондона», «Люди»).

В картине также снялись Оливер Джексон-Коэн, Эшли Парк и Тео Джеймс. Фильм поставила Эмма Холли Джонс, ранее она сняла одноименную короткометражку. В основу фильма лег роман Сюзанн Аллейн. Писательница сама разработала сценарий.

«Список мистера Малкольма» выйдет в кинотеатрах 1 июля.