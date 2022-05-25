Зеленский поддержал идею визового режима для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт украинского лидера.

Премьер-министру Украины поручено рассмотреть этот вопрос. По словам Зеленского, в нынешних реалиях поднятый украинцами вопрос «является важным и насущным».

Онлайн-петиция «Создать визовый режим для граждан Российской Федерации» появилась на сайте украинского президента 11 февраля. Ее поддержали 26 742 гражданина при границе в 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения.

В 2017 году появлялись сообщения об ужесточении правил въезда для российских граждан.